“الصحة” ترفع جاهزية منشآتها الصحية في منى لخدمة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق #العالم_في_قلب_المملكه

الوئام-المشاعر المقدسة

رفعت “الصحة” جاهزية منشآتها الصحية في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق وتقديم كافة خدماتها الوقائية والصحية والعلاجية.

وأكدت “الصحة” بانها جهّزت أربعة مستشفيات و 26 مركزًا صحيًا في مشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ اضافة الى 16 مركزاً للطوارئ بجسر الجمرات.

وأوضحت “الصحة” أن المنشآت الصحية تتوزع لتغطي كافة المواقع في مشعر منى ، لكي يسهل وصول ضيوف الرحمن لها ، كما انها تقدم خدمة الإرشاد لمواقع تلك المنشآت وتحديد أقربها للحاج عبر مركز الاتصال 937 والذي يوفر خدماته عبر عدة لغات.

وبينت “الصحة” ان المراكز في جسر الجمرات تتوزع في أبراج الجمرات بواقع خمسة مراكز صحية في كل طابق بإجمالي 16 مركزًا صحيًا مصغرًا، إضافة إلى وجود مركز عند مدخل الجمرات يحوي كادرًا طبيًا وتمريضيًا وتجهيزات إسعافات أولية ورعاية صحية.

ودعمت “الصحة” كافة المنشآت الصحية بأحدث الأجهزة الطبية والمختبرات، والكوادر الطبية، والفنية، والإدارية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن داخل مشعر منى.

ويدعم هذه المرافق أسطول يضم 180 سيارة إسعاف مجهزة بأفضل التجهيزات الطبية المتلائمة مع الخدمة الإسعافية ،و تم تزويدها بالاحتياجات اللازمة، ويعمل عليها طواقم طبية مدربة للقيام بالمهام والأعمال المناطة بها.

يشار الى المستشفيات بمشعر منى هي: مستشفى منى الطوارئ بسعة 224 سريراً منها 37 سريراً للطوارئ، ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريراً خصص منها 18 سرير طوارئ، ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 160 سريراً، للطوارئ 25 سريراً، وأخيراً مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريراً منها 13 سرير طوارئ.

