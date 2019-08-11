حاج مصريي: سرعة  التدخل الطبية أنقذتني من جلطة في القلب بمستشفيات المشاعر  

لم يتمالك الحاج سالم ضيف السيد من مصر الشقيقة والبالغ من العمر 60 عاما من البكاء فرحاً لما تلقاه من اهتمام ورعاية طبية فائقة من الكوادر الطبية بمستشفيات المشاعر المقدسة.



ويروي الحاج سالم قصته قائلاً بعد قدومي للحج كنت اعاني من ارتفاع في نسبة السكري مماسبب لي جروح في القدم وقمت بمراجعة مستشفى إجياد قبل يوم عرفة وقامو مشكورين بضبط السكري وتنظيف الجروح.

ثم ذهبت إلى عرفة وهناك شعرت بتعب وإجهاد شديد مما جلعني اراجع مستشفى عرفات وعلى الفور تم اجراء الفحوصات اللازمة، وبعد ظهور النتائج اتضح اصابتي بجلطة خفيفة في القلب ، ثم قامو بإعطائي أدوية ومسيلات لمحاصرة الجلطة لكي لا تتمكن من اتلاف عضلة القلب، وتحسنت حالتي الصحية حتى أكملت النسك في عرفات.

بعدها وفي يوم النحر نُصحت بمراجعة المستشفى للاطمئنان على وضعي الصحي، وفعلاً راجعت مستشفى منى الجسر في مشعر عرفة، ووجدت أهتمام فائق من الطاقم الطبي، حيث أجريت لي جميع الفحوصات اللازمة وكانت ولله الحمد مطمئنه .