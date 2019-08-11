مقتل أكثر من 53 شخصا جراء انهيار أرضي في ميانمار

وكالات - الوئام

أعلنت إدارة خدمات إطفاء الحرائق في ميانمار اليوم الأحد، أن 53 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيار أرضي ضرب قرية في ولاية مون بجنوب ميانمار أول أمس الجمعة.

وجرف الانهيار الأرضي الناجم عن هطول أمطار غزيرة في الليلة السابقة عشرات المنازل في قرية فيو جون ، الواقعة عند سفح جبل في بلدة بونج بولاية مون.

وسحب المئات من عمال الإنقاذ الجثث من تحت الأنقاض الموحلة مطلع الأسبوع الحالي ،وسوف تستمر جهود الإنقاذ خلاله. وتم إغلاق الطرق السريعة والسكك الحديدية بين ولاية مون ويانجون، المدينة الرئيسية في ميانمار ، في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الفيضانات.

وأعلن الجيش عن خطط لإيصال إمدادات الطوارئ بواسطة الطائرات المروحية.

وصنفت قائمة وضعها علماء مناخ في عام 2015 ميانمار باعتبارها البلد الأكثر تضرراً من ظروف الطقس القاسية. في ذلك العام ، قُتل أكثر من 100 شخص بسبب الفيضانات في جميع أنحاء البلاد ، كما قتل اشخاض وشردوا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تحدث كل عام منذ ذلك الحين.