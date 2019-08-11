مطوفي الدول العربية: 382 ألف حاج عربي يؤدون فريضة الحج هذا العام

مكة المكرمة- الوئام:

كشفت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن أداء 382091 حاج عربي لمناسك حج هذا العام وفق الإحصائية السنوية التي تصدرها المؤسسة.

وتصدرت مصر أعداد الحجاج بـ85663 حاج، وجاءت العراق في المرتبة الثانية بـ57975 حاج بزيادة تصل لقرابة 20 ألف عن العام الماضي، فيما جاءت حجاج الجزائر ثالثة بـ36478 حاج.

وحلت المغرب رابعا بـ32696 حاجاً، والسودان خامسا بـ32076 حاجاً، واليمن سادسا بـ 23736، وسوريا سابعاً بـ22529 حاجاً لتأتي بكامل حصتها هذا العام .

وشهد هذا الموسم قدوم 14277 حاجاً من الأردن ، و12361 حاجاً من عمان.

فيما جاءت تونس في المرتبة العاشرة بـ11863 حاجاً، والصومال بـ11286 حاجاً، ولبيبا بـ10557 حاجاً، وفلسطين بـ8974 حاجاً، والكويت في المرتبة الرابعة عشر بـ6698 حاجاً، ولبنان بـ6643 حاجاً، وموريتانيا بـ3413 حاجاً، وجيبوتي بـ1496 حاجاً، وجزر القمر بـ1242 حاجاً، وإريتريا في الأخيرة بـ495 حاجاً.

وأشارت إلى أن أعداد القادمين من المنفذ البري وصل إلى 119450حاج، كانت دول مصر الأولى بـ32181 حاج، وسورياً ثانياً بـ15434حاج، ووصل عدد الحجاج القادمين من جدة إلى 104854 حاج كانت دولتي مصر والعراق الأكثر، حيث بلغ عدد حجاج مصر 24849 حاج، والعراق 15695حاج.

وبلغ عدد الحجاج القادمين من المدينة المنورة 157787 حاج، كان حجاج العراق الأعلى بـ35890 حاج، فيما حلت مصر ثانياً بـ28651 حاج، والجزائر ثالثاً بـ20681 حاج.

من جانبه أكد رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان إلى أن المؤسسة نجحت في تقديم خدماتها لكل الواصلين هذا العام عبر قرابة 146 مكتب خدمة ميدانية موزعة على أربع قطاعات ، وذلك بمتابعة من النائب المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري ، وأعضاء مجلس الإدارة المشرفين على القطاعات الأربعة وذلك ، وفق توجيهات الحكومة الرشيدة وبإشراف من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر بنتن الذي وجه بتقديم أرقي وأجود الخدمات وتذليل كل العقبات ليؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان وذلك ضمن الخطط الموضوعة التي تهدف لراحة ضيوف الرحمن.

أعداد الدول بالترتيب

1-مصر 85681 حاج

2-العراق 57982 حاج

3-الجزائر 36481 حاج

4–المغرب 32696 حاج

5-السودان 32076 حاج

6-اليمن 23736 حاج

7-سوريا 22529 حاج

8-الأردن 14277 حاج

9-عمان 12361 حاج

10-تونس 11863 حاج

11-الصومال 11286 حاج

12-ليبيا 10557 حاج

13-فلسطين 8974 حاج

14-الكويت 6698 حاج

15-لبنان 6643 حاج

16-موريتانيا 3413 حاج

17-جيبوتي 1496 حاج

18-جزر القمر 1242 حاج

19-إريتريا 495 حاج