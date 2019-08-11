التحالف: تصفية شقيق زعيم الحوثيين تمت بأحد معاقلهم بحي حدة في صنعاء

الرياض- الوئام:

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا وخلاف بين قياداتها.

وقال «التحالف» إن «عملية تصفية إبراهيم الحوثي تمّت بأحد أوكار ومعاقل الميليشيا بحي حدة في صنعاء».

وأضاف أن «القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل».

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران أعلنت يوم الجمعة الماضي مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الجماعة.

ويعدّ إبراهيم الحوثي أحد الأذرع الأمنية لشقيقه عبد الملك، ونادراً ما يظهر إعلامياً.

ولحق بـ3 من أشقائه لقوا مصرعهم خلال الحروب التي قادتها الجماعة ضد السلطات الحكومية بين عامي 2004 و2010.