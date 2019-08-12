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التحالف: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف “للفريق المشترك لتقييم الحوادث” للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي

التحالف: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف “للفريق المشترك لتقييم الحوادث” للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي
weam.co/606194
الوئام - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف، قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وأضاف العقيد المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الأحد الموافق (11 أغسطس 2019م)، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف (تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية المقاتلة) بمحافظة (حجه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وأكد العقيد المالكي، التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية – لا قدر الله – لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

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