سماحة المفتي يلتقي وزير التعليم في منى

المشاعر المقدسة- الوئام:

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، في مقر إقامته بمشعر منى في مكة المكرمة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وجرى خلال اللقاء تناول الدور الذي تبذله وزارة التعليم ومنسوبيها في دعم الأجهزة الحكومية المكلفة بتنظيم الحج في كل عام.

وتناول الحديث الدور التطوعي الذي أبداه موظفو وموظفات وطلاب وطالبات الجامعات والتعليم العام، والأدوار المناطة بهم سواءٌ في معسكرات الخدمة العامة لجمعية الكشافة العربية السعودية وغيرها.

وأوضح الدكتور حمد آل الشيخ أن هذا اللقاء يأتي في إطار إطلاع سماحته على الدور البناء الذي يضطلع به شباب وشابات الوطن، والتفاني في العمل ضمن مؤسسات الدولة المختلفة التي تسهم في رعاية الحاج والمعتمر تعظيماً لشعائر الله، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة المباركة التي سخرت إمكاناتها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما .