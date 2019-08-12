الصحة: علاج 1286 حاج بمستشفى منى الجسر

المشاعر المقدسة- الوئام:

قدمت وزارة الصحة خدماتها العلاجية في مستشفى منى الجسر في أول أيام عيد الاضحى المبارك لـ(1286 ) حاجا وحاجة من حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام 1440هـ.

وشملت الحالات (339) حالة في أقسام الطوارئ، و(947) حالة في العيادات الخارجية، وتمثلت الحالات في إصابات الإجهاد الحراري، وأمراض الضغط والسكر ، وأمراض الجهاز التنفسي، اضافة إلى الكسور، والجروح.

واشارت “الصحة” إلى أنه تم تقديم جميع الخدمات الإسعافية والعلاجية والوقائية اللازمة للحجاج حتى مغادرتهم المستشفى، فيما تم تنويم (113) حالة، غادروا بعد استقرار حالتهم الصحية، بينما بقيت (42) حالة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة خطة العلاج.

وكانت “الصحة” والجهات المعنية في الحج قد دعت بضرورة الإلتزام بالارشادات والتعليمات الصادرة منها في وسائل التواصل الأجتماعي ومن خلال رسائل الـ SMS التي بثتها على جميع مشغلي الإتصالات في منطقة المشاعر المقدسة؛ للوقاية من الاصابات والأمراض، ومن ذلك أهمية استخدام المظلات الشمسية، وعدم حمل الأمتعة أثناء التنقل بين المناسك، والالتزمبمواعيد التفويج لرمي الجمرات، لتأدية المناسك وإتمام فريضة الحج بصحة وعافية.

من جهة اخرى ساهمت “الصحة” ممثلة في مركز (937)، بالتعاون مع وزارة الحج ، والجهات الامنية ، في اعادة طفل مفقود لوالده في المشاعر المقدسة خلال تأدية الاسرة لفريضة الحج.

وتفصيلاً.. ربطت “الصحة” بلاغين من وزارة الحج والجهات الامنية ، الاول عن فقدان طفل باكستاني في محطة مزدلفة، والثاني عن العثور على طفل لا يتحدث العربية او الإنجليزية.

العاملون في مركز 937 بالصحة قاموا بالتواصل مع مركز الشرطة الذي عثر على الطفل البالغ من العمر 6 سنوات والتحدث معه باللغة الباكستانية ، ومن ثم التواصل مع والده وعرض صورة الطفل عليه عبر رسالة من تطبيق الواتساب.

الاب تعرف على طفله وتم التنسيق معه لاستلامه حيث استغرقت معالجة البلاغ ساعة و 16 دقيقة فقط.

يشار إلى أن مركز (937)، يعد ضمن منظومة “الصحة” العاملة في موسم حج هذا العام 1440هـ.

ويعمل المركز على استقبال الاستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، ويقدم خدمات للحجاج المفقودين فيما يقدم خدماته عبر ثماني لغات “إنجليزي، تركي، أردو، فارسي، سواحلي، فرنسي، روسي، إندونيسي”.