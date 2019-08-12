جولدمان ساكس: الحرب التجارية بين الصين وأمريكا ستؤدي إلى ركود

واشنطن- الوئام:

قال بنك جولدمان ساكس إن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود وإن البنك لم يعد يتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئيسية الأمريكية في 2020.

وقال البنك في مذكرة أُرسلت إلى عملائه “نتوقع سريان تعريفات تستهدف باقي الواردات الأمريكية من الصين والتي يبلغ حجمها 300 مليار دولار”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أول أغسطس آب إنه سيفرض تعريفة جمركية تبلغ عشرة في المئة على دفعة أخيرة من الواردات الصينية يبلغ حجمها 300 مليار دولار في أول سبتمبر أيلول مما دفع الصين إلى وقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا أن الصين تتلاعب بالعملة. وتنفي الصين تلاعبها في اليوان لتحقيق مكاسب تنافسية.

ويدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني إلى جانب أمور

أخرى.

وقال جولدمان ساكس إنه سيخفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بواقع 20 نقطة أساس إلى 1.8 في المئة في تأثير أكبر مما كان متوقعا للتطورات في التوترات التجارية.