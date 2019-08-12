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فرق ميدانية قوامها ٢٣٠ فني وعامل

تكثيف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة

تكثيف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة
weam.co/606241
المشاعر المقدسة- الوئام - محمد السويهري:

كثّفت أمانة العاصمة المقدسة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة، حيث استعدت الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للصحة العامة مبكراً هذا العام وقامت بأعمال الاستكشاف المبكر والمكافحة للمشاعر المقدسة بدءاً من منتصف شهر رمضان المبارك بمشاركة فرق ميدانية قوامها ٢٣٠ فني وعامل مكافحة و ٣٠٠ جهاز وسيارة مكافحة.

وجرى استكشاف ٣٣٠٢ موقع، ورش ١٥٠٦٥٠ خيمة بمشعري منى وعرفات، و٣٧٥ مقراً حكومياً، و ٣٦٠٠ مجمعاً لدورات المياه بالمشاعر المقدسة بالمبيدات ذات الأثر المتبقي، كما تم توزيع ٥٢٥ مصيدة ضوئية وفرمونية بالمشاعر المقدسة و ١٧٥ مصيدة فرمونية و٢٠٥ شريطاً لاصقاً للذباب في مسالخ ومجازر مكة المكرمة.

و بلغت كمية المبيدات السائلة المستخدمة ١١٧٣ لتراً خام والمبيدات الصلبة (الحيوية) ٥٢٠٠ كجم وتم استخدام ٥٠ كجم من الطعوم الجاذبة لافآت الصحة العامة ،وسجلت مؤشرات قياس كثافة آفات الصحة بالمشاعر المقدسة لهذا العام نسبةً أفضل من حج العام السابق ١٤٣٩هـ بواقع ١٧% ،و باشرت فرقمكافحة آفات الصحة العامة أعمالها الميدانية في مشعري عرفات ومزدلفة فجر اليوم العاشر من ذي الحجة وذلك فور نزول حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات وتوجههم إلى مشعر منى لإكمال مناسكهم وسط أجواء روحانية و بيئة صحية آمنة .

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