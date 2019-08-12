بعد لافتات «نيمار ارحل».. برشلونة يقترب من حسم الصفقة

برشلونة- الوئام:

كشفت وسائل إعلام محلية امس الأحد، أن المفاوضات بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني تقترب من الحسم حول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في الوقت الذي قبل فيه النادي الفرنسي فكرة دخول لاعب آخر ضمن الصفقة.

وحسبما أعلنت قناة آر إم سي سبورت الفرنسية، من المنتظر أن يكون اللاعب الذي سيدخل ضمن صفقة عودة نيمار من جديد للبلاوغرانا، هو مواطنه فيليبي كوتينيو من أجل إتمام الاتفاق بين الناديين.

وأشارت القناة إلى أن إدارة الـ”بي إس جي” ما زالت تطمح في الظفر بخدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بالإضافة لحارس وظهير، حيث إن الأموال التي سيحصل عليها من صفقة نيمار ستساعد في إبرام هذه الصفقات.

وحتى يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين حول رحيل اللاعب، ما زال موقف صاحب الـ27 عاماً مجمداً.

ولم يضم المدرب الألماني توماس توخيل اللاعب لقائمة مباراة افتتاح الموسم الجديد في “الليغ آ”، في الوقت الذي يبدو فيه مستقبله مع بطل فرنسا في مهب الريح.

كما صبت جماهير الـ”بي إس جي” جام غضبها على نيمار أثناء تواجده في مدرجات ملعب حديقة الأمراء، لمتابعة مباراة فريقه أمام نيم أوليمبيك في مستهل مشواره في “الليغ آ”.

ووجهت الجماهير الباريسية في أوقات كثيرة عبارات السباب لصاحب الـ27 عاماً، كما رفعوا لافتات يطالبون فيها اللاعب بالرحيل وجاء فيها: “نيمار ارحل”.