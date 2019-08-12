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تتلقى العلاج بمدينة الملك عبدالله الطبية

حاجة سورية: وعكة صحية كادت أن توقف أمنيتي والصحة مكنتي من إكمال الحج

حاجة سورية: وعكة صحية كادت أن توقف أمنيتي والصحة مكنتي من إكمال الحج
weam.co/606262
المشاعر المقدسة- الوئام:

عبرت الحاجة السورية خديجة عسيلي البالغة من العمر 78 عام ، عن سعادتها بعد تمكنها من إكمال مناسك الحج والوقوف على صعيد عرفة عبر القافلة الطبية لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وبينت الحاجة انها تعرضت للإجهاد والإرهاق بعد وصولها للمملكة نتيجة السفر ، وادخلت لمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية اثر الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

واضافت : تخوفت من توقف حجتي ، قبل ان يتم إبلاغي بانه سيتم نقلي عبر القافلة الطبية للوقوف بعرفة ومن ثم إكمال علاجي.

وقدمت الحاجة الشكر لوزارة الصحة السعودية على جهودها في خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم سائله المولى عز وجل ان يجزي القيادة السعودية خير الجزاء.

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