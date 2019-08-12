وزير النفط: الكويت ملتزمة بتنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام

الكويت- الوئام:

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل اليوم الاثنين إن بلاده ملتزمة بالكامل بتنفيذ اتفاق بين دول مُصدرة للنفط على خفض الإنتاج بهدف دعم أسعار الخام.

وأضاف أن بلاده خفضت إنتاجها بأكثر من المطلوب بموجب هذا الاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الفاضل قوله “التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج… وصل إلى حوالي 160 في المئة في يوليو (تموز) الماضي.

وقال إن هناك مبالغة بشأن مخاوف التراجع الاقتصادي العالمي،والذي شكل ضغطا نزوليا على الأسعار، وإن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في النصف الثاني، مما سيساهم في تقليص فائض مخزونات الخام تدريجيا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني لمدة ستة أشهر في اتفاق يهدف إلى منع زيادة المخزونات العالمية ودعم الأسعار.