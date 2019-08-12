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وتحذر من الشراء الأطعمة

أمانة العاصمة المقدسة تكثف الرقابة على باعة اللحوم

أمانة العاصمة المقدسة تكثف الرقابة على باعة اللحوم
weam.co/606304
واس - الوئام:

عززت أمانة العاصمة المقدسة من استعداداتها الميدانية لمراقبة باعة اللحوم المخالفين، كما وجهت الأمانة تحذيراتها من شراء الأطعمة واللحوم مجهولة المصدر، والتي يتم نقلها وتداولها بطرق غير صحية وبسيارات خاصة وغير مهيأة لتوزيعها وبيعها على المطاعم والمحلات، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها العاصمة المقدسة تزايداً في عرض الذبائح واللحوم.
وشرعت الأمانة ممثلة ببلدياتها الفرعية وإدارة وحدات الذبح ، بزيادة عدد المراقبين الميدانيين وتكثيف الجولات الرقابية وتنفيذ حملات تفتيشية واسعة لرصد باعة اللحوم داخل نطاق الأحياء السكنية بمكة المكرمة، وايقاف أسواق المواشي العشوائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وفي السياق ذاته قامت بلدية المسفلة الفرعية بحملة داخل نطاق البلدية أسفر عنها ضبط (أغنام و أبقار) في بعض المباني والأحواش المهجورة، و تم رصد سيارات تحمل أغناماً بطريقة مخالفة، تم تسليمها إلى إدارة وحدات الذبح لإتخاذ الإجراء اللازمة حيال ذلك.
من جهة أخرى واصلت الفرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية مهامها في متابعة أعمال الذبح العشوائي و ايقاف الباعة المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم، كما ضبطت البلدية شاحنة محملة بـ(35) رأساً من الذبائح الفاسدة بمخطط المروة، وتم اتلافها والتخلص منها بالطرق الصحية المتبعة.

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