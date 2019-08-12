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خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج
weam.co/606344
واس- الوئام

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، منى متوجهًا إلى جدة بعد أن أشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات مكنتهم ولله الحمد من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته الديوان الملكي بمنى، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من كبار المسؤولين.

ووصل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جدة في وقت لاحق اليوم.

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