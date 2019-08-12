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اليمن.. قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش بمحافظة البيضاء

اليمن.. قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش بمحافظة البيضاء
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واس- الوئام

سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية في تصريح لوكالة الانباء اليمنية “سبأ”، إن مواجهات اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودين بقوات العمالقة وبين الميليشيات الانقلابية، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر بالمحافظة.

وأوضحت تلك المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيات، فيما تمكنت المقاومة مسنودين بقوات من ألوية العمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وتم دحر هجوم للميليشيات الحوثية باتجاه جبهة الاجردي في ذات المديرية.

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