شاهد.. خيمة “فتيان عكاظ” تبتكر عروضا شيّقة لتعليم الأشبال التاريخ

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

ابتكرت الدورة الثالثة عشر من سوق عكاظ، طريقة جديدة في تنوع الفعاليات التي من بينها جناح “خيمة فتيان عكاظ” بجانب جادة عكاظ، والمُقامة حالياً ضمن موسم الطائف، بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويتضمن الجناح عددًا من الأنشطة والأركان والمعارض المخصصة للأطفال والفتيان، من خلال عرض تعليمي وترفيهي منوع.

ويُبرز الجناح العديد من الفعاليات من بينها مسرحية بعنوان”شهر زاد وشهر يار” التي تُعرض كل يوم مرتين بشكل مشوق، وفعالية تعليم الأطفال مهارات فنون الرسم على الألواح والأشغال اليدوية، وكذلك الرسم التفاعلي.

كما يتضمن الجناح ركن “الجامعة” الذي يُسلط الضوء من خلال عرض معلومات تاريخية عن علماء التاريخ مثل: الخوارزمي، وابن خلدون، وابن سينا، ونقاط تحويلهم للتاريخ الذي يحكي إنجازاتهم.

ويشرح جناح تجربة “المشفى” للأطفال أعضاء الجسم ووظائفها وصولاً إلى الأعمال المُناطة بالمشفى، إضافة إلى خوض الصغار تجربة “المطعم” لتعليمهم الطبخ بكافة أشكاله وبخاصة الأطباق العربية.

وتشهد خيمة فتيان عكاظ التي تشكل المساحة الملفته وبخاصة أنها تستهوي الفئة الغالية على الجميع، إقبالاً لافتًا حيث تقام فيها معظم الفعاليات والعروض البهلوانية ، والعديد من الألعاب المنوعة التي تستهوي كافة الأعمار.