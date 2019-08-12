ثغرة أمنية تهدد الملايين من مستخدمي “أبل”

ظهرت ثغرة جديدة في أجهزة “شركة أبل”، تتعلق باختراق نظام الحماية.

وقالت شركة “تشيك بوينت” التي تعنى بأمن الأجهزة الإلكترونية، إنها وجدت طريقة لاختراق أجهزة “آيفون” و”آيباد” بدءا من “الثامن” IOS 8 وصولا إلى الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل الـ13، IOS 13، وهو أحدث الإصدارات.

وهذا يعني أن التحذير يغطي ثمانية أعوام من أجهزة “آيفون” و”آيباد” من “أبل”، ويشمل نحو 1.4 مليار مستخدم -بحسب تصريح لتيم كوك الرئيس التنفيذي لـ”أبل”- لأجهزة تعمل بواسطة أنظمة التشغيل المقصودة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فهذا أمر مقلق لأصحاب تلك الأجهزة وفقا لما ذكره موقع فوربس الإخباري.

وما اكتشفته “تشيك بوينت” هو أنه يمكن استغلال تطبيق “سجل أرقام الهواتف” أو “جهات الاتصال” المضمن في نظام التشغيل IOS باستخدام قاعدة بيانات “إس كيو لايت” المتوافقة مع معايير الصناعة، حيث يمكن لأي عملية بحث في هذا التطبيق خداع الجهاز لتشغيل برمجية ضارة قادرة على سرقة بيانات المستخدم وكلمات المرور.

وبحسب “تشيك بوينت” فإن الصدمة الحقيقية تكمن في وجود ثغرة أمنية في تطبيق “جهات الاتصال” في المقام الأول.