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“الصحة” تجمع حاجة إندونيسية بأسرتها في مكالمة جماعية صباح العيد

“الصحة” تجمع حاجة إندونيسية بأسرتها في مكالمة جماعية صباح العيد
weam.co/606404

لبّت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 رغبة حاجة إندونيسية في التسعين من عمرها، بجمعها مع أسرتها عبر مكالمة جماعية صباح عيد الأضحى المبارك.

وكانت الحاجة “رسمة” قد ادخلت لمستشفى جبل الرحمة بالمشاعر المقدسة لمعاناتها من وعكة صحية ، وفي وقت مبكر من صباح العيد بدأت بالإلحاح وتكرار الحديث مع الكادر الطبي الذي لم يتفهم طلبها لعدم إجادتها للغة العربية أو الإنجليزية.

الممرضتان السعوديتان “حنان الحربي” و “سارة محمد ” بادرتا بالاتصال على مركز 937 للاستفادة من خدمات الترجمة التي يقدمها المركز، حيث تواصل مترجمي المركز مع الحاجة، وتبينت رغبة الحاجة في التواصل مع أسرتها في الحملة حيث لا تعرف طريقة للتواصل معه.

مركز 937 تواصل مع الحملة ونجح بالتوصل إلى المطوف وأحد أبناء الحاجة حيث تم الربط بين الحاجة وابنها في مكالمة جماعية عبر أحد برامج الاتصال.

الحاجة قدمت شكرها لـ”الصحة” والممرضتين ومركز 937 على الخدمات الصحية والإنسانية التي تقدم للحجاج.

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