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يضم 90 جنديا.. وفد عسكري أمريكي يصل إلى تركيا لإنشاء “المنطقة الآمنة” مع سوريا

يضم 90 جنديا.. وفد عسكري أمريكي يصل إلى تركيا لإنشاء “المنطقة الآمنة” مع سوريا
weam.co/606433

أرسلت أمريكا، اليوم، 90 جنديا في محافظة أورفة الحدودية مع شمال شرق سوريا لإقامة مركز عمليات مشتركة مع الجيش التركي بهدف إقامة “منطقة آمنة” في شمال شرق سوريا، وفقاً لوكالة “ديميرورين” الخاصة.
واتفقت أمريكا وتركيا على إقامة مركز عمليات مشتركة في 7 أغسطس الجاري، وهدفه السيطرة التركية على قطاع حدودي من الأراضي، وتم التوصل لاتفاق عقب تهديد أنقرة بالتدخل عسكرياً في شمال شرق سوريا إزاء عدم التوصل لاتفاق مع واشنطن في هذه القضية.

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