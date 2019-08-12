مقتل وإصابة عدد من ميليشيا الحوثي في مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني بحجة

وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة.

وقالت مصادر، إن المواجهات شرق مديرية حيران بالمحافظة، وبدأت إثر هجوم شنته الميليشيا على مواقع لقوات الجيش في المديرية.

استمرت المواجهات لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيات.