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شاهد.. جناح مملكة البحرين في سوق عكاظ 13 يعرض اكتشاف اللؤلؤ

شاهد.. جناح مملكة البحرين في سوق عكاظ 13 يعرض اكتشاف اللؤلؤ
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الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

تشارك مملكة البحرين في نسخة سوق عكاظ 13، ضمن “موسم الطائف” ، وذلك من خلال جناح نوعي يعكس الثقافة البحرينية متضمناً عروضاً فلكلورية متنوعة .

ويُبرز جناح البحرين في حيّ العرب بالسوق ، والموروث الثقافي والاجتماعي على مساحة 6 آلاف متر مربّع، الذي يعكس الإرث الثقافي والتاريخي المتنوّع للمملكة البحرينية ، حيث أسواقها الشعبية ومنتجاتها، إضافة إلى عرض تجربة أجواء المطاعم.
كما يقدم الجناح البحريني عروضاً حيّة لعمل القلافين وحرفتهم في صناعة السفن ، واستعراض جوانب من الأعمال المرتبطة بمهنة الغوص واللؤلؤ ، وصولاً إلى صناعة الصناديق المبيّتة و الأكلات الشعبية المحلية، حيث يشعر الزائر للجناح وكأنه يتجول في أزقة بحرينية مع ما تحمله من روائح المطبخ المحلي.

 

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