مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم بالحجرة 

الباحة- الوئام - عايض ال ركبان

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان أحدهما إصابته خطيرة في حادث تصادم بالحجرة أمام البلدية.

وأكد المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقوع حادث تصادم مساء اليوم الاثنين ونتج عنه وفاة وإصابة خطيره وإصابة رفضت الكشف والنقل.

وبالتفصيل قال الزهراني إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 20:37 مساءاليوم الاثنين عن حادث تصادم بين سيارتي وانيت وصالون الموقع الحجره أمام البلدية.

وأضاف تم توجيه فرقتين إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول أول فرقه ومسح الموقع اتضح وجود متوفي وإصابتين بالموقع إصابة خطيرة، تم التعامل معها إسعافيا بالموقع ونقلت من قبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى قلوه العام والإصابة الثانية كانت بسيطة ورفض الكشف ونقلت جثة الأخير.