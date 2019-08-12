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“العسكري السوداني” يوجه بإنزال قوات لمواجهة آثار السيول بالخرطوم

“العسكري السوداني” يوجه بإنزال قوات لمواجهة آثار السيول بالخرطوم
weam.co/606452

وجه المجلس العسكري الانتقالي في السودان،
اليوم الاثنين، بإنزال عدد من القوات الأمنية والعسكرية في شوارع الخرطوم خلال الساعات المقبلة، لمواجهة آثار السيول والأمطار التي هطلت على عدة مناطق، مُخلفة أضراراً تراوحت في حدتها من منطقة إلى أخرى،
حسبما أفادت شبكة الشروق الإخبارية.
وترأس نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم اجتماعاً للجنة الطوارئ القومية، بحضور والي الخرطوم المكلف، الفريق ركن أحمد عابدين حماد، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني،
اللواء أبوبكر سيد أحمد، وعدد من الجهات ذات الصلة.
وقال والي ولاية الخرطوم، في بيان، إن الاجتماع خُصص لمناقشة مسألة  السيول والأمطار التي تأثرت بها بعض أجزاء الولاية، لافتاً إلى أن كمية. المياه كانت أكبر من طاقة المصارف.

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