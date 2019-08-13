التعليقات: 0

تشمل مكة والمشاعر المقدسة

طقس اليوم: هطول امطار رعدية بجازان وعسير والباحة

طقس اليوم: هطول امطار رعدية بجازان وعسير والباحة
weam.co/606482
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران كذلك على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة.، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج..

روابط ذات صلة

توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد بمكة

توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد بمكة

“الصحة”: أكثر من (400) ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية

“الصحة”: أكثر من (400) ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية

أمانة العاصمة المقدسة تتصّدى للمواد المحظورة في المشاعر

أمانة العاصمة المقدسة تتصّدى للمواد المحظورة في المشاعر

مكة المكرمة والقدس الشريف.. علاقة فريدة على مر العصور

مكة المكرمة والقدس الشريف.. علاقة فريدة على مر العصور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>