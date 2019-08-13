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اطلع على نظام التطوع الإلكتروني

وزير الداخلية يجتمع بقيادات الدفاع المدني في الحج

وزير الداخلية يجتمع بقيادات الدفاع المدني في الحج
weam.co/606485
المشاعر المقدسة- الوئام:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام حج هذا العام  وذلك في مقر الدفاع المدني بمشعر منى.

وفي بداية الاجتماع استمع سموه لشرح موجز عن أبرز ما تم تنفيذه من أعمال للمحافظة على سلامة الحجاج خلال الحالة المطرية التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة، والتي لم ينتج عنها ولله الحمد ما يعكر صفو ضيوف الرحمن.

واطلع سمو وزير الداخلية على أبرز نتائج أعمال الخطة العامة للطوارئ بموسم حج 1440هـ، وما تتطلبه الخطة من إضافات أو تعديلات لموسم حج العام المقبل 1441هـ.

وقد أشاد سموه بالجهود التي بذلتها المديرية العامة للدفاع المدني بمشاركة القطاعات الأمنية والخدمية في موسم حج هذا العام.

وبعد نهاية الاجتماع استمع سمو وزير الداخلية لأبرز مهام الإدارة النسائية المستحدثة في الدفاع المدني والتي من ضمنها إشراك العنصر النسائي في الأعمال التطوعية .

كما اطلع على نظام التطوع الإلكتروني التابع للدفاع المدني وما يشمله النظام من مميزات تشمل تسهيل آلية تسجيل المتطوعين والتواصل معهم عند الحاجة، و التقى سموه بعدد من المتطوعين والمتطوعات واستمع لتجاربهم في موسم الحج.

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