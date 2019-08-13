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ضمن مشروع المملكة للاستفادة من لحوم الهدي

توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد بمكة

توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد بمكة
weam.co/606486
مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

شاركت أمانة العاصمة المقدسة بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد بأحياء مكة المكرمة من فقراء الحرم والمحتاجين وذلك ضمن مشروع المملكة للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

وتقوم اللجنة برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية (فرع مكة المكرمة) وأمانة العاصمة المقدسة والدوريات الأمنية وإدارة مرور العاصمة المقدسة وإدارة المجاهدين و البنك الإسلامي للتنمية وجمعية مراكز الأحياء وجمعية الإحسان والتكافل الإجتماعي، بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي خلال أيام التشريق ابتداء من اليوم 11 حتى اليوم 13 من شهر ذو الحجة.

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