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من المتوقع أن تتشكل السحب الرعدية

حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة

حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة
weam.co/606489
المشاعر المقدسة- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس خلال الساعات القادمة، (غائماً جزئياً) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة .

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أنه من المتوقع أن تتشكل السحب الرعدية والسحب الرعدية الممطرة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

وبينت أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 30 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية, بسرعة 16 – 36 كيلو متراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية ، بينما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 32 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 16 – 38 كيلو متراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16 – 36 كيلو متراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية ، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، بسرعة 18 – 45 كيلو متراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16 – 36 كيلو متراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية .

وبلغت درجة الحرارة في جدة 34 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16 – 36 كيلو متراً في الساعة.

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