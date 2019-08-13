التعليقات: 0

بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الباكستاني

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الباكستاني
weam.co/606491
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

شاهد: الأسر المنتجة تتفاعل بشكل ملفت في موسم الطائف

شاهد: الأسر المنتجة تتفاعل بشكل ملفت في موسم الطائف

مسؤول إماراتي: تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة

مسؤول إماراتي: تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة

دوري أبطال اسيا: النصر السعودي في ضيافة الوحدة الاماراتي

دوري أبطال اسيا: النصر السعودي في ضيافة الوحدة الاماراتي

الهند تشهد إحدى أكبر عمليات الاستثمار الأجنبي لصالح أرامكو السعودية

الهند تشهد إحدى أكبر عمليات الاستثمار الأجنبي لصالح أرامكو السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>