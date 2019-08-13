الشرطة الأسترالية: طعن امرأة في هجوم بوسط مدينة سيدني

سيدني- الوئام:

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الثلاثاء إن امرأة نقلت للمستشفى بعد طعنها في وسط مدينة سيدني وذلك في هجوم دون مبرر على ما يبدو نفذه مسلح احتجزته السلطات.

وذكرت الشرطة أن المسلح، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، حاول أيضا دون جدوى طعن آخرين في واقعة أوقفت مظاهر الحياة في حي الأعمال الرئيسي بالمدينة مع حلول الظهيرة.

وقال قائد الشرطة جافين وود للصحفيين في سيدني “لدينا امرأة تلقت طعنة في الظهر ويعكف المسعفون حاليا على علاجها وهي في طريقها إلى مستشفى في سيدني”.

وأضاف أن الإصابات التي لحقت بالمرأة لا تهدد الحياة.

وذكر وود أن الهجوم كان دون مبرر على ما يبدو لكن الشرطة تفكر في جميع الاحتمالات.

وأظهرت لقطات على تويتر شابا يجري عبر مفترق للطرق بالمدينة ويقفز فوق مقدمة سيارة ويلوح بسكين فيما يبدو.

وأوضحت اللقطات أن الرجل سقط على الأرض عندما تحركت السيارة وأن شخصا يحمل كرسيا تصدى له.