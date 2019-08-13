“هيئة الأمر بالمعروف” تجري جولات ميدانية وتوعوية في عيد الأضحى بالرياض

الرياض- الوئام

أجرت هيئات ومراكز المحافظات التابعة لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، جولات ميدانية وتوعوية على الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة وأسواق المواشي لتقديم النصح والإرشاد، وذلك ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض الميدانية والتوعوية لعيد الأضحى المبارك.

كما تم توفير المصلى المتنقل في أماكن بيع وذبح الأضاحي إضافة إلى تقديم هدايا تتضمن مطبوعات الرئاسة العامة.

وتحظى هذه الجولات بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.