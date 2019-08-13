التعليقات: 0

التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت طائرة مسيرة من صنعاء وسقطت على المدنيين في عمران

التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت طائرة مسيرة من صنعاء وسقطت على المدنيين في عمران
weam.co/606573
واس- الوئام

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم من (صنعاء) طائرة بدون طيار (مفخخة) في امتداد لعملياتها الإرهابية، وسقطت بعد إقلاعها بمسافة (35) كيلو في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

وأوضح العقيد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤوليه والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار (أبها) الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعيًا لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.

واختتم العقيد المالكي، تصريحه بتأكيد قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

روابط ذات صلة

التحالف: ميليشيات الحوثي أطلقت مساء السبت صاروخين بالستيين من محافظة عمران سقطا في محافظة حجة اليمنية

التحالف: ميليشيات الحوثي أطلقت مساء السبت صاروخين بالستيين من محافظة عمران سقطا في محافظة حجة اليمنية

اليمن.. الحكومة الشرعية تحمّل المجلس الانتقالي عواقب التصعيد في عدن

اليمن.. الحكومة الشرعية تحمّل المجلس الانتقالي عواقب التصعيد في عدن

المساعدات الإغاثية باليمن بين فساد أممين والتستر على ميليشيا الحوثي.. تحقيق يكشف المستور

المساعدات الإغاثية باليمن بين فساد أممين والتستر على ميليشيا الحوثي.. تحقيق يكشف المستور

المتحدث باسم التحالف يستعرض جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية في اليمن

المتحدث باسم التحالف يستعرض جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>