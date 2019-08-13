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أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة.. توقعات الأرصاد لطقس الأربعاء على هذه المناطق

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة.. توقعات الأرصاد لطقس الأربعاء على هذه المناطق
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توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر) يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأكدت استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان الى الليث. كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على المنطقة الشرقية.

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