حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن “حشيش”

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأنه وفي إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من متابعة ورصد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، فقد رصدت الدوريات البحرية بمنطقة جازان، بعد توفيق الله تعالى، هدفاً بحرياً أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسؤوليات قطاع فرسان حيث تم محاصرته مما أسفر عن ذلك القبض على القارب، والذي اتضح أن على متنه (٢) شخصين يمنيِّي الجنسية، وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على ما مجموعه

(٩٠٠, ٥٢٧) خمس مئة وسبعة وعشرون كيلو جراماً وتسعمائة جرام

من مادة الحشيش المخدر، وتم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة، التي تستهدف النيل من أبنائه، وسيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات تجاوز خط الحدود بكل حزم وقوة، والله ولي التوفيق.