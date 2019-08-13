التعليقات: 0

حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن “حشيش”

حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن “حشيش”
weam.co/606631
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأنه وفي إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من متابعة ورصد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، فقد رصدت الدوريات البحرية بمنطقة جازان، بعد توفيق الله تعالى، هدفاً بحرياً أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسؤوليات قطاع فرسان حيث تم محاصرته مما أسفر عن ذلك القبض على القارب، والذي اتضح أن على متنه (٢) شخصين يمنيِّي الجنسية، وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على ما مجموعه
 (٩٠٠, ٥٢٧) خمس مئة وسبعة وعشرون كيلو جراماً وتسعمائة جرام
من مادة الحشيش المخدر، وتم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة، التي تستهدف النيل من أبنائه، وسيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات تجاوز خط الحدود بكل حزم وقوة، والله ولي التوفيق.

روابط ذات صلة

طقس اليوم: هطول امطار رعدية بجازان وعسير والباحة

طقس اليوم: هطول امطار رعدية بجازان وعسير والباحة

طقس اليوم: هطول أمطار غزيرة بالعاصمة المقدسة والمشاعر

طقس اليوم: هطول أمطار غزيرة بالعاصمة المقدسة والمشاعر

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في مكة وجازان والباحة

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في مكة وجازان والباحة

طقس اليوم: هطول أمطار غزيرة بجازان وعسير والباحة

طقس اليوم: هطول أمطار غزيرة بجازان وعسير والباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>