مهرجان للعنب قريباً وبحلة جديدة في الطائف

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

ينطلق في الحادي والعشرين من الشهر الحالي وبرعاية من محافظ ميسان عبدالله بن حسن الفيفي فعاليات مهرجان العنب الرابع ببني سعد والذي يأتي في نسخته الرابعة والمقام بساحة الإحتفالات بمركز بني سعد.

ويأتي المهرجان هذا العام في حلته الجديدة بعد الإقبال الكبير الذي حظي به الأعوام الماضية والنجاحات التي حققها حتى أضحى مقصدا للعديد من السياح من داخل المملكة وخارجها .

فيما يأتي كذلك لدعم الحركة السياحية بالمنطقة والتي تعد واحدة من أبرز المناطق السياحية لما تملكه من العديد من المقومات السياحية .

وأشار منظم المهرجان الى ان المهرجان يشتمل هذا العام على العديد من الفعاليات المتنوعة والمتجددة والتي ترتقي إلى ذائقة زوار المهرجان ومنها الفنون الشعبية والمسابقات المختلفة ومسرح الطفل وكذلك السحوبات على العديد من الجوائز وغيرها من الفعاليات اليومية المتنوعة مشيرا الى فترة المهرجان هذا العام ستكون الأطول مقارنة بالأعوام الماضي.

وأضاف انه تم البدء في الاستعداد لهذا الكرنفال السياحي الهام منذ وقت مبكر للعمل على إنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه المنشودة. داعياً الزوار والمصطافين الى زيارة المهرجان والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة والتي تلبي رغبات الجميع.