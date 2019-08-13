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العالمي في قمة الجاهزية

النصر السعودي يواجه السد القطري في أبطال آسيا

النصر السعودي يواجه السد القطري في أبطال آسيا
مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الايراني بث مباشر
weam.co/606638
الرياض- الوئام:

صعد السد القطري إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما فاز 3-1 على غريمه المحلي الدحيل في قمة قطرية اليوم الثلاثاء.

وكان السد تعادل 1-1 على أرض الدحيل في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي لينتصر 4-2 في مجموع المباراتين ويواصل مسيرته.

وتقدم السد 2-صفر بهدفي لأكرم عفيف وعبد الكريم حسن من ركلة حرة في الدقيقتين 20 و34 وقلص إدميلسون جونيور الفارق للدحيل بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني.

وسيلعب السد، وهو آخر بطل عربي لآسيا في 2011، مع النصر السعودي الذي تفوق 4-3 على الوحدة الإماراتي في مجموع مباراتي دور الستة عشر.

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