للمرة الثانية.. 3 أندية سعودية في دور ربع النهائي الآسيوي

إبراهيم آل صالح - الوئام

تتواجد أندية الهلال والنصر والاتحاد في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد تأهلها على حسابات أندية الأهلي والوحدة الإماراتي وذوب هان الإيراني.

وتجاوز النصر الوحدة الإماراتي بنتيجة 4-3 ذهاباً وإيابا، والاتحاد أخرج ذوب هان الايراني بنتيجة 6-4 ذهابا وإيابا، و الهلال انتصر على الأهلي بنتيجة 4-3 مجموع اللقائين.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتواجد 3 أندية سعودية في دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا منذ استحداث دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا عام 2009م.

وشهد عام 2012م تواجد 3 أندية سعودية الهلال والأهلي والاتحاد في دور ربع النهائي لأول مرة حيث التقى الهلال بأولسان الكوري وخسر بنتيجة 5-0 مجموع الذهاب و الإياب، وقابل الاتحاد جوانزنهو الصيني وانتصر 5-4 مجموع اللقاءين، واستطاع الأهلي أن يكسب سباهان الإيراني 4-1 نتيجة اللقاءين.

والتقى الاتحاد والأهلي بعدها في نصف النهائي وانتهى اللقاءين بنتيجة 2-1 لصالح الأهلي، ووصل الأهلي النهائي الآسيوي وخسره أمام أولسان الكوري بنتيجة 3-0.