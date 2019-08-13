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تعرف على مواجهات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا

تعرف على مواجهات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا
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اكتملت الأندية المتأهلة إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019م، وسيشهد الدور قمة سعودية مثيرة بين الناديين السعوديين الهلال والاتحاد وسيلتقي النصر بنظيره السد القطري، فيما سيلتقي غوانزهو الصيني أمام كاشيما الياباني وشنغهاي الصيني أمام أوراوا الياباني.
وستقام يوم الاثنين الـ26 من أغسطس مباراة الذهاب بين النصر والسد القطري على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض والـ16 من شهر سبتمبر المقبل لقاء الإياب في قطر.
وسيلتقي الهلال بالاتحاد يوم الـ27 من شهر أغسطس على ملعب الجوهرة بجدة وسيكون لقاء الإياب الـ17 من شهر سبتمبر المقبل، ويلتقي شانغهاي الصيني باوراوا الياباني يوم الـ27 من سبتمبر على شانغهاي والإياب يوم الـ17 من شهر سبتمبر المقبل على ملعب اوراوا.
وغوانزو الصيني يلتقي بكاشيما الياباني يوم الـ18 من شهر أغسطس الجاري في الصين ولقاء الإياب الـ28 من شهر سبتمبر المقبل.

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