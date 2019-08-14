جيبوتي ترحب بدعوة المملكة للحكومة اليمنية لعقد اجتماع بشأن تطورات الأوضاع في عدن

رحبت جمهورية جيبوتي بدعوة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن، لعقد اجتماع عاجل في المملكة.

وأكدت جيبوتي في بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اليوم، أهمية هذه الخطوة التي من شأنها أن تمكن من تغليب لغة العقل والحوار ونبذ الفرقة وتهيئة الأجواء الملائمة للتوصل إلى تسوية سلمية، وتأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بغية تعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة وفي المنطقة.

وشددت جمهورية جيبوتي في الوقت ذاته على موقفها الثابت الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في مواجهة التحديات.