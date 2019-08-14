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يتحرك ببطء لطنه سيصل غدًا

الإعصار “كروسا” يقترب من اليابان وتحذيرات من أضرار واسعة

الإعصار “كروسا” يقترب من اليابان وتحذيرات من أضرار واسعة
weam.co/606685
طوكيو – وكالات – الوئام

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية عن اقتراب إعصار قوي من غرب اليابان، اليوم الأربعاء، تصاحبه أمطار غزيرة ورياح قوية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات طينية، وزيادة منسوب الأنهار، وارتفاع أمواج المد، وهطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من غرب اليابان، حيث يتجه الإعصار “كروسا” ناحية جزيرتي شيكوكو وكيوشو بجنوب غرب البلاد.

وتسبب الإعصار العاشر لهذا العام في إلغاء 166 رحلة جوية في المنطقة، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

ويتوقع أن يصل الإعصار، الذي يتحرك ببطء، إلى اليابسة في غرب اليابان غدا الخميس، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وحتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) كان الإعصار كروسا على بعد 270 كيلومترا جنوب شرق تانيجاشيما، بالقرب من كيوشو، ويتجه من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة مع أقصى سرعة للرياح 108 كيلومترات في الساعة وعواصف سرعتها 144 كيلومترا في الساعة.

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