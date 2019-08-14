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لتحسين الظروف في المناطق المحررة

الإمارات تمنح سكان الساحل الغربي اليمني كسوة العيد ومعونات غذائية

الإمارات تمنح سكان الساحل الغربي اليمني كسوة العيد ومعونات غذائية
weam.co/606688
الساحل الغربي - وكالات – الوئام

تواصل دولة الإمارات إعادة تطبيع الأوضاع الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين في كافة المحافظات المحررة، وشاركتهم فرحة العيد عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر حيث تم توزيع” كسوة العيد” ومساعدات غذائية على الأسر المعوزة بالساحل الغربي لليمن.

وذكر ممثل الهلال أن مشروع توزيع كسوة العيد يشمل 700 أسرة في مديريات الخوخة وحيس والتحيتا، ويشمل أيضا توزيع 2000 سلة غذائية متكاملة يستفيد منها 14 ألف مواطن، ضمن مشاريع ومبادرات عام التسامح.

ونوه مسؤولون محليون ومواطنون مستفيدون بمبادرة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية، ومن ضمنها توزيع كسوة العيد، وإغاثة متضرري السيول، وتوزيع المواد الغذائية المستمر، وإعادة تأهيل البنية التحتية بالساحل.

كما أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعبا، على مبادراتها الإنسانية في كافة المجالات التنموية والخدمية والإغاثية.

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