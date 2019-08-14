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بذكرى يوم التحرير لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الكوري

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الكوري
weam.co/606705
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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