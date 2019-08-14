الدفاع المدني يكّرم المتميزين في تنفيذ خطة الطوارئ لحج هذا العام

مكة المكرمة- الوئام:

كـرم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو رجال الدفاع المدني المتميزين في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلوها في خدمة ضيوف الرحمن بكافة مناطق الحج لهذا العام والطرق المؤدية إليها والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وراحتهم، مقدما التهنئة لهم ومشيدا بأدائهم المتميز، جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته المديرية العامة للدفاع المدني اليوم في العاصمة المقدسة.

وأكد الفريق العمرو أن هذا النجاح جاء بفضل الله ثم بفضل ما وفرته حكومة المملكة من إمكانات كبرى لرعاية ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتقديم الدعم السخي لقوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ في حج هذا العام ، ما ساهم في تمكين هذه القوات من تحقيق هذا النجاح المتمثل في عدم تسجيل أي حوادث تعكر صفو الحجاج ولله الحمد خلال أعمال الحج في العاصمة المقدسة والمشاعر والمدينة المنورة.

ونقل لهم تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، لكافة رجال الدفاع المدني المشاركين في حج هذا العام، وما يبذلونه من جهود للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأكد الفريق العمرو حرص مديرية الدفاع المدني على تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ للحج في كل عام على الوجه الأمثل في جميع المحاور الرئيسية ومنها الجانب الوقائي حيث تم تكثيف جهود المسح الوقائي لمتابعة متطلبات السلامة وفي الجانب العملياتي قامت المراكز الميدانية الثابتة والموسمية والمتحركة بأعمالها على الوجه المطلوب.

وعبّر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لمعاليه على دعمه الدائم لكل ما يخدم الحرمين الشريفين ومرتاديهما، وأعربوا عن بالغ سعادتهم بهذا التكريم والذي اعتبروه حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

يُشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني دأبت على تكريم المتميزين في الحج سنوياً، حرصاً منها على الارتقاء بمستوى أداء العاملين بالمراكز والوحدات الميدانية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وإيجاد روح التنافس بين جميع المشاركين في المهمة.