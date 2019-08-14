التعليقات: 0

100 ألف ريال وسيارة ووعد بالتعيين بعد التخرج

وزير الداخلية يكافئ الطالب العسكري صاحب مقطع “هذا واجبي”

وزير الداخلية يكافئ الطالب العسكري صاحب مقطع “هذا واجبي”    
weam.co/606713
متابعات - الوئام

أجرى وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اتصالًا هاتفيًّا بالطالب العسكري الذي رفض أخذ مبلغ مالي من حاجّة، أثناء تأدية عمله.

وتداول ناشطون، أمس، مقطع فيديو للطالب العسكري الذي كان يمارس عمله لخدمة الحجيج، وتفاجأ بحاجة تحاول تقديم مبلغ مالي له تعبيرًا عن امتنانها للعمل الذي يقوم به، ليرد عليها بأن هذا واجبه رافضًا بالطبع أخذ المال.

وقدم وزير الداخلية للطالب العسكري مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال وسيارة، إضافة إلى تعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها.

ونشرت صفحة هاشتاج السعودية، على تويتر، تأكيدها أن وزير الداخلية أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالطالب العسكري الذي رفض أخذ مبلغ مالي من حاجّة وقدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال وسيارة، إضافة إلى تعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها.

روابط ذات صلة

الدفاع المدني يكّرم المتميزين في تنفيذ خطة الطوارئ لحج هذا العام

الدفاع المدني يكّرم المتميزين في تنفيذ خطة الطوارئ لحج هذا العام

رئيس البرلمان العربي: نتائج موسم الحج تعكس قدرات ومهارات المملكة

رئيس البرلمان العربي: نتائج موسم الحج تعكس قدرات ومهارات المملكة

232 ألف من مسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا حجوا بيت الله الحرام هذا الموسم

232 ألف من مسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا حجوا بيت الله الحرام هذا الموسم

النائب العام: حكومة خادم الحرمين وفرت إمكانيات كبيرة كانت سببًا في نجاح موسم الحج

النائب العام: حكومة خادم الحرمين وفرت إمكانيات كبيرة كانت سببًا في نجاح موسم الحج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>