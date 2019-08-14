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نقلاً عن التلفزيون الإيراني

روحاني: دول الخليج قادرة على تأمين المنطقة ولا حاجة لقوات أجنبية

روحاني: دول الخليج قادرة على تأمين المنطقة ولا حاجة لقوات أجنبية
weam.co/606721
طهران – وكالات – الوئام

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله، اليوم الأربعاء، إن بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة، وإنه لا توجد حاجة لقوات أجنبية، مكررا رفض مهمة بحرية أمنية أمريكية في المنطقة.
وبدأت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج مدعومة من بريطانيا، بعدما سيطرت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني هناك الشهر الماضي.

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