استنفار بمستشفى الموية عقب حادثة حافلة ركاب شمال الطائف

الوئام -عبدالله العازمي

باشرت الفرق الإسعافية في صحة الطائف حادث حافلة، تقل 50 راكبًا، فجر اليوم على طريق الطائف – الرياض.

وأعلن مستشفى المويه العام الكود الأحمر، عند الثالثة فجرًا، تأهباً لاستقبال الحالات المصابة.

ومن جانبه؛ أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن 6 فرق إسعافية باشرت حادث الحافلة بالقرب من محافظة الموية، شمال الطائف، وأعلنت غرفة العمليات حالة الاستنفار داخل المستشفى.

يأتي ذلك فيما نفذت الفرق، إلى جانب الجهات المعنية، الفرز الميداني للحالات الناتجة عن الحادث، وجرى نقل 6 حالات لمستشفى الموية العام، في الوقت الذي تم نقل حالتين لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن كافة الحالات الـمصابة تحظى بالرعاية والعناية اللازمة، مؤكدا أن الإصابات لا تتجاوز درجة المتوسطة، والوضع الصحي لكامل ركاب الحافلة لا يدعو للقلق ولله الحمد.

يذكر أن مستشفى المويه العام يخضع للجاهزية بدرجة التأهب ضمن خطط صحة الطائف المساندة للجهود الصحية في المشاعر المقدسة، وضمن الخطة التي اعتمدها مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس خلال شهر الحج، وانطلاق موسم الطائف الصيفي.