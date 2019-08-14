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تلبية لطلبات الأهالي بالتدخل

حملة أمنية في عدن تطارد الخارجين عن القانون وتمنع حمل السلاح

حملة أمنية في عدن تطارد الخارجين عن القانون وتمنع حمل السلاح
weam.co/606736
عدن – وكالات - الوئام

أطلقت قوات الشرطة في عدن، اليوم الأربعاء، حملة أمنية لملاحقة عناصر خارجة عن القانون، ومنع حمل السلاح في المدينة، جنوبي اليمن.

وتشمل الحملة عددا من مديريات عدن أبرزها؛ الشيخ عثمان ودار سعد، بعد أن شهدتا، خلال الأسابيع الماضية، اشتباكات بين عناصر مسلحة.

 

وكان الأهالي وناشطون قد أطلقوا دعوة لإدارة أمن عدن بالتدخل لضبط الوضع الأمني، ومنع حمل السلاح، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها، مؤخرا.

وتواصل فرق الكهرباء إصلاح الأضرار التي لحقت بمولدات الكهرباء جراء الاشتباكات، التي وقعت بين القوات التابعة للمجلس الانتقالي وقوات الحماية الرئاسية، فيما تواصل فرق النظافة انتشال ورفع مخلفات الاشتباكات والخراب الذي طال بعض المباني والمنشآت.

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