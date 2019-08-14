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حريق حي الصفا بجدة يخلي البناية من قاطنيها ولا خسائر في الأرواح

حريق حي الصفا بجدة يخلي البناية من قاطنيها ولا خسائر في الأرواح
weam.co/606745
جدة- الوئام- حجب العصيمي

أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة، صباح اليوم الأربعاء، حريقًا اندلع في شقة بالدور الثاني لبناية مكونة من ثلاثة أدوار بحي الصفا وسط المحافظة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، باشرت صباح اليوم بمشاركة فرق من الهلال الأحمر والجهات ذات العلاقة حادث حريق اندلع بشقة فى الدور الثاني لبناية مكونة من ثلاث أدوار على شارع أم القرى بحي الصفا.

وأضاف أن فرق الإنقاذ اقتحمت البناية وصولا إلى شقة بالدور الثاني غطت أروقتها سحب كثيفة من الدخان تسببت في انعدام الرؤية المجردة بحثًا عن محتجزين خشيت أن تكون كثافة الأدخنه والحرارة المرتفعة قد حالت بينهم وبين الخروج لمناطق آمنة.

وتابع: “واصلت فرق الإنقاذ عمليات تمشيط البناية وإخلاء جميع قاطنيها عن طريق السلالم الداخلية وكذلك استخدم في عمليات الإخلاء سيارت السلالم من خلال شرفات البناية.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء مزامنة مع أعمال الإنقاذ توغلت داخل أروقة الشقة المحترقة بحثًا عن مصدر الحريق الذي اتضح أنه بداخل غرفة لشقة مكونة من خمس غرف تمكنت الفرق من الوصول لمصدر اللهب وإخماد الحريق وتهوية أرجاء البناية من كثافة الأدخنه التي تركت ترسبات كربونية في منطقة الحريق بالدور الثاني من البناية.

وأكد أن الفرق أنهت أعمالها في إخلاء البناية وإخماد الحريق الذي اندلع في الساعة السابعة من صباح اليوم دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح، ولازالت أعمال التحقيق قائمة في الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

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