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وزير الحرس الوطني: المملكة أثبتت للعالم أجمع قدرتها على خدمة ضيوف الرحمن

وزير الحرس الوطني: المملكة أثبتت للعالم أجمع قدرتها على خدمة ضيوف الرحمن
weam.co/606754
واس- الوئام

رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام 1440هـ, بفضل الله عز وجل ثم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من اهتمام بالغ ومتابعة مباشرة لتكامل جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن التي مكنتهم من أداء هذه الفريضة العظيمة بيسر وسهولة وراحة واطمئنان.

وقال إن المتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كان لها بعد توفيق الله أكبر الأثر فيما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام على جميع الأصعدة, مؤكدًا أن المملكة أثبتت للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، معتمدةً بعد الله على سواعد أبنائها في جميع أجهزة الدولة المختلفة للقيام بهذه الرسالة العظيمة التي تفتخر بها المملكة قيادةً وشعباً.

وذكر أن وزارة الحرس الوطني وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، تتشرّف كل عام بمشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن وأداء رسالتها وواجباتها على الوجه الأكمل سواءً في الجوانب الأمنية والتنظيمية أو الجوانب الصحية والإرشادية.

وسأل سمو الأمير عبدالله بن بندر في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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