رئيس مجلس علماء باكستان يهنئ قيادة المملكة بنجاح موسم الحج

واس- الوئام

رفع رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح أعمال الحج في هذا العام 1440هـ، سائلاً الله أن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن يتقبل من الحجاج نسكهم، وأن يديم على المملكة عزها واستقراراها.

وأشاد “الأشرفي”، بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات فائقة وخدمات متميزة والتي قدمت للحجاج في المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى والتي أسهمت في التيسير عليهم لأداء النسك بكل طمأنينة وسكينة.

وقال “الأشرفي”، إن الحج بأيدٍ أمينة في ظل واهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير, مبينًا أن ما تقدمه المملكة لضيوف الرحمن من خدمات ومشاريع عملاقة تثلج الصدر وتحفظ الحجاج الذين قدموا من مشارق الأرض ومغاربها وتسهل عليهم أداء الفريضة.

وأثنى “الأشرفي”، بالخدمات المتميزة التي قدمتها مختلف قطاعات المملكة والتي أسفرت إلى نجاح الحج في هذا العام بكافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الحاج حظي بعناية كبيرة ورعاية متميزة من توفير جمبع الخدمات وتذليل كل الصعوبات. وفي ختام التصريح رفع الثناء والشكره لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمن – أيدهما الله – على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من نصرة ودعم، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تقديم كل التسهيلات لضيوف خادم الحرمين الشريفين منذ وصولهم إلى المملكة وتوجيهه لتذليل الصعوبات كافة وتقديم أرقى الخدمات.